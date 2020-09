Patrick Zaki non aveva piani contro l’Egitto. Ambasciatore, accetti le nostre 150mila firme (Di lunedì 21 settembre 2020) L’8 settembre, previo preavviso formale, una delegazione di Amnesty International Italia si è recata presso l’ambasciata d’Egitto a Roma per consegnare oltre 150.000 firme raccolte nei precedenti sette mesi a sostegno della richiesta di scarcerazione di Patrick Zaki, lo studente dell’Università di Bologna arrestato al Cairo l’8 febbraio. Dopo una lunga attesa, l’ambasciata ha rifiutato di accogliere le firme. Ci si è riprovato mercoledì 16, con lo stesso esito. Si farà un terzo tentativo questa settimana. Ma prima di allora, vorrei rivolgermi da questo blog direttamente all’Ambasciatore. Così: “Eccellenza, negli ultimi sette mesi moltissime persone in Italia hanno preso a cuore la situazione di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) L’8 settembre, previo preavviso formale, una delegazione di Amnesty International Italia si è recata presso l’ambasciata d’Egitto a Roma per consegnare oltre 150.000raccolte nei precedenti sette mesi a sostegno della richiesta di scarcerazione di, lo studente dell’Università di Bologna arrestato al Cairo l’8 febbraio. Dopo una lunga attesa, l’ambasciata ha rifiutato di accogliere le. Ci si è riprovato mercoledì 16, con lo stesso esito. Si farà un terzo tentativo questa settimana. Ma prima di allora, vorrei rivolgermi da questo blog direttamente all’. Così: “Eccellenza, negli ultimi sette mesi moltissime persone in Italia hanno preso a cuore la situazione di ...

