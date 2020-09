OnePlus 8T: arriva la presentazione ufficiale, tutti i dettagli (Di lunedì 21 settembre 2020) OnePlus annuncia che il 14 ottobre alle 16.00 presenterà a livello mondiale il suo nuovo flagship, OnePlus 8T. Tutte le novità e cosa aspettarsi Come da tradizione ecco arrivare quel particolare periodo dell’anno nella quale OnePlus aggiorna la sua linea top, questa volta è il turno di OnePlus 8T. Appuntamento qui per la diretta streaming ufficiale il 14 ottobre alle ore 16:00. L’evento seguirà molto probabilmente quanto fatto in precedenza per il recente OnePlus Nord, rivelando quindi lo smartphone in tutte le sue innovative caratteristiche. Difatti, a detta loro, questo sarà un dispositivo “caratterizzato da una gamma di tecnologie nuove e migliorate che porteranno l’esperienza OnePlus a ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 21 settembre 2020)annuncia che il 14 ottobre alle 16.00 presenterà a livello mondiale il suo nuovo flagship,8T. Tutte le novità e cosa aspettarsi Come da tradizione eccore quel particolare periodo dell’anno nella qualeaggiorna la sua linea top, questa volta è il turno di8T. Appuntamento qui per la diretta streamingil 14 ottobre alle ore 16:00. L’evento seguirà molto probabilmente quanto fatto in precedenza per il recenteNord, rivelando quindi lo smartphone in tutte le sue innovative caratteristiche. Difatti, a detta loro, questo sarà un dispositivo “caratterizzato da una gamma di tecnologie nuove e migliorate che porteranno l’esperienzaa ...

