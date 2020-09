Omicidio a Lecce, un uomo e una donna trovati morti in un condominio (Di lunedì 21 settembre 2020) Omicidio a Lecce. Un uomo e una donna sono stati trovati morti in un condominio. Si cerca una persona. Lecce – Omicidio a Lecce nella serata di lunedì 21 settembre 2020. Un uomo e una donna sono stati trovati senza vita in un condominio. Secondo quanto riferito tra Lecceprima.it, i carabinieri sono sulle tracce di un uomo che è stato visto allontanarsi a piedi subito dopo il fatto. Potrebbe essere stato lui l’autore del duplice Omicidio anche se nessuna pista è esclusa fino a quando non si hanno certezze. Possibile un’aggressione al culmine di una lite, ma ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 21 settembre 2020). Une unasono statiin un. Si cerca una persona.nella serata di lunedì 21 settembre 2020. Une unasono statisenza vita in un. Secondo quanto riferito traprima.it, i carabinieri sono sulle tracce di unche è stato visto allontanarsi a piedi subito dopo il fatto. Potrebbe essere stato lui l’autore del dupliceanche se nessuna pista è esclusa fino a quando non si hanno certezze. Possibile un’aggressione al culmine di una lite, ma ...

