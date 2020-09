Monopattino elettrico: i migliori modelli, i prezzi e tutte le informazioni (Di lunedì 21 settembre 2020) I modelli di Monopattino elettrico sono moltissimi, e con il bonus mobilità sono richiestissimi. Ecco cosa c’è da sapere, sulle caratteristiche e sui prezzi. Per la mobilità su due ruote, il Monopattino elettrico è una delle soluzione più ricercate, soprattutto in città. Insieme alle biciclette elettriche e agli hoverboard, si tratta di un modo per spostarsi facilmente, evitando il traffico stradale delle auto, non inquinando l’ambiente. Detto anche Monopattino a motore o anche e-scooter (scooter elettrico), questo mezzo di trasporto è diventato di uso comune anche per via del Bonus mobilità, che permette a chi ne usufruisce di comprare questo tipo di mezzi di trasporto green. Ma ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 21 settembre 2020) Idisono moltissimi, e con il bonus mobilità sono richiestissimi. Ecco cosa c’è da sapere, sulle caratteristiche e sui. Per la mobilità su due ruote, ilè una delle soluzione più ricercate, soprattutto in città. Insieme alle biciclette elettriche e agli hoverboard, si tratta di un modo per spostarsi facilmente, evitando il traffico stradale delle auto, non inquinando l’ambiente. Detto anchea motore o anche e-scooter (scooter), questo mezzo di trasporto è diventato di uso comune anche per via del Bonus mobilità, che permette a chi ne usufruisce di comprare questo tipo di mezzi di trasporto green. Ma ...

Ultime Notizie dalla rete : Monopattino elettrico Ufficiale il nuovo Bird Air, il monopattino elettrico dal 'peso piuma' Everyeye Auto Fino a 800 euro di multa se possiedi un monopattino ecco perché devi fare attenzione

Negli ultimi anni, si è registrato un vero e proprio record di acquisti di monopattini elettrici. Con la legge 160 del 27 dicembre 2019, i monopattini elettrici sono stati equiparati alle biciclette e ...

Monopattini elettrici, a Milano oltre 150 incidenti in tre mesi. In 136 casi necessario il soccorso medico

MILANO - Oltre 150 incidenti con i monopattini elettrici in soli tre mesi, nel comune di Milano: è uno dei dati sugli incidenti stradali diffusi da Areu Lombardia, l’Agenzia Regionale di Emergenza Urg ...

Roma, ragazzi gettano monopattino nel Tevere

Bergamo, scontro frontale tra monopattino e bici: trauma cranico per un ragazzo di 21 anni A bordo del suo monopattino elettrico ha invaso la corsia di marcia opposta e si è scontrato frontalmente con ...

