Mandello | elettore al voto con il coronavirus | non sapeva di essere positivo

Mandello del Lario, Lecco, 21 settembre 2020 - Al voto con il coronavirus. A Mandello del Lario si è presentato al seggio per scegliere il nuovo sindaco e insieme decidere sulla riforma costituzionale un elettore positivo al coronavirus: non sapeva di essere positivo.

Mandello del Lario (Lecco), 21 settembre 2020 – Al voto con il coronavirus. A Mandello del Lario si è presentato al seggio per scegliere il nuovo sindaco e insieme decidere sulla riforma costituzional ...

Elezioni comunali 2020, urne aperte: in provincia di Lecco si vota per i nuovi sindaci

Urne aperte in provincia di Lecco. Oggi, domenica 20 e lunedì 21 settemre si vota in 7 comuni su 84 per scegliere i nuovi sindaci e i nuovi consiglieri chiamati ad amministrare i loro paesi per il pro ...

