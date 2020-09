Lazio, Hoedt aspetta: serve l'intesa con il Southampton (Di lunedì 21 settembre 2020) ROMA - La Lazio continua la ricerca al difensore. La pista che porta a Wesley Hoedt è sempre calda. C'è l'ok di Inzaghi ad un eventuale ritorno dell'olandese, venduto tre anni fa al Southampton per 17 ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 21 settembre 2020) ROMA - Lacontinua la ricerca al difensore. La pista che porta a Wesleyè sempre calda. C'è l'ok di Inzaghi ad un eventuale ritorno dell'olandese, venduto tre anni fa alper 17 ...

sportli26181512 : Lazio, Hoedt aspetta: serve l’intesa con il Southampton: Il difensore vicino al rientro in biancoceleste. In Inghil… - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ?? #Lazio alla ricerca di un rinforzo per la difesa: i biancocelesti pensano anche al ritorno di #Hoedt ?? #CMITmercat… - AlexMan1301577 : Reina, #Hoedt, Escalante, Fares, Muriqi...se questo dovesse essere il mercato della #Lazio nelle intenzioni bocciat… - flamanc24 : RT @marcomempi: #Hoedt o #Mustafi, #Fares non ancora ufficiale, #Muriqi ha il covid. L’apocalisse. #Lazio #SSLazio - IlCafaro : @fabridef @morelli_ste ma quel Hoedt già visto alla Lazio? -