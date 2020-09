James Rodriguez, parla il patrigno: «Felice all’Everton, ma volevo l’Atletico…» (Di lunedì 21 settembre 2020) Il patrigno di James Rodriguez ha parlato delle scelte che avrebbe preso il nuovo fantasista dell’Everton Juan Carlos Restrepo, patrigno di James Rodriguez, ai microfoni di Cadena Ser ha raccontato che il neo fantasista dell’Everton avrebbe preferito giocare in un’altra squadra. «James avrebbe voluto firmare per l’Atletico Madrid. È un orgoglio che un club come l’Atleti si sia interessato a lui. Lì c’erano anche i tifosi che avrebbero giocato un grande ruolo. Lui si sarebbe sentito a casa con loro. Spero che possa esserci una prossima occasione perché avvenga questo trasferimento. James si sente tranquillo e calmo ora ed è Felice ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Ildihato delle scelte che avrebbe preso il nuovo fantasista dell’Everton Juan Carlos Restrepo,di, ai microfoni di Cadena Ser ha raccontato che il neo fantasista dell’Everton avrebbe preferito giocare in un’altra squadra. «avrebbe voluto firmare per l’Atletico Madrid. È un orgoglio che un club come l’Atleti si sia interessato a lui. Lì c’erano anche i tifosi che avrebbero giocato un grande ruolo. Lui si sarebbe sentito a casa con loro. Spero che possa esserci una prossima occasione perché avvenga questo trasferimento.si sente tranquillo e calmo ora ed è...

