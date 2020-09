iOS 14 introduce il puntino arancione e verde (Di lunedì 21 settembre 2020) per la privacy: indica se le app installate stanno utilizzando microfono o fotocamera in backgroud Con il nuovo aggiornamento iOS 14, Apple consolida le startegie per il rispetto della privacy degli utenti. Nell’ultimo upgrade, infatti, è stato introdotto un led luminoso sulla parte frontale dello schermo per… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 21 settembre 2020) per la privacy: indica se le app installate stanno utilizzando microfono o fotocamera in backgroud Con il nuovo aggiornamento iOS 14, Apple consolida le startegie per il rispetto della privacy degli utenti. Nell’ultimo upgrade, infatti, è stato introdotto un led luminoso sulla parte frontale dello schermo per… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : iOS introduce iOS 14 introduce il puntino arancione e verde Corriere Nazionale I primi dieci trucchi per iOS 14

Chi installa iOS 14 può fare cose che gli altri non possono fare. E’ così da sempre, ogni nuovo sistema operativo introduce diverse novità che vanno a cambiare alcune aree dell’interfaccia o semplicem ...

Novità di iOS 14: pallino verde arancio e tocco posteriore

iOS 14 ha introdotto sugli iPhone una novità importante che riguarda la sicurezza per gli utenti. Un puntino LED di diverso colore che appare sulla parte alta dello schermo e che segnala l’uso da part ...

iOS 14: cosa sono i puntini verdi ed arancioni che compaiono nella status bar?

A pochi giorni dal lancio di iOS 14, continuano ad emergere novità e continua la nostra carrellata all'interno delle nuove funzioni introdotte dalla compagnia di Cupertino nel major update, che guarda ...

