Il Recovery Fund è un’occasione troppo importante, non possiamo più permetterci di sbagliare (Di lunedì 21 settembre 2020) Il destino di un Paese racchiuso in 38 pagine. Sfogliando il “Piano italiano di ripresa e resilienza” presentato dal governo Conte, sorge spontanea una domanda: è tutto qui? Interrogativo più che legittimo visto che abbiamo passato gli ultimi mesi a ripetere che quella sul Recovery Fund è la partita della sopravvivenza per l’Italia e che il modo in cui verranno spese le risorse europee condizionerà la nostra forza economica nei decenni a venire.Noi però preferiamo costruire piuttosto che demolire. Non amiamo le polemiche, siamo abituati a risolvere i problemi. Ed allora anche sulla partita europea il nostro approccio non può che essere quello della concretezza, lo stesso ottimismo pragmatico che ci permette di mandare avanti da soli le nostre aziende.Per deformazione professionale siamo portati ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 21 settembre 2020) Il destino di un Paese racchiuso in 38 pagine. Sfogliando il “Piano italiano di ripresa e resilienza” presentato dal governo Conte, sorge spontanea una domanda: è tutto qui? Interrogativo più che legittimo visto che abbiamo passato gli ultimi mesi a ripetere che quella sulè la partita della sopravvivenza per l’Italia e che il modo in cui verranno spese le risorse europee condizionerà la nostra forza economica nei decenni a venire.Noi però preferiamo costruire piuttosto che demolire. Non amiamo le polemiche, siamo abituati a risolvere i problemi. Ed allora anche sulla partita europea il nostro approccio non può che essere quello della concretezza, lo stesso ottimismo pragmatico che ci permette di mandare avanti da soli le nostre aziende.Per deformazione professionale siamo portati ...

