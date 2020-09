Il mouse Logitech fatto apposta per gestire le videochiamate (Di lunedì 21 settembre 2020) (Foto: Logitech)Logitech ufficializza anche per l’Italia il mouse Mx Anywhere 3 pensato per la portabilità e in perfetta sintonia con i tempi moderni dove lo smart-working caratterizza una larga fetta del mondo. Grazie ai suoi pulsanti programmabili può infatti consentire un controllo rapido e preciso di svariate funzioni di programmi come Zoom e altri software di videochiamate così da controllare al volo microfoni e inquadrature. Mx Anywhere 3 trae dal fratello maggiore Mx Master 3 buona parte delle fondamenta hardware votandosi a un uso prettamente in mobilità grazie a una struttura leggera e versatile. Non può mancare la caratteristica rotellina in acciaio MagSpeed per uno scrolling preciso e il sistema di tracking lo rende utilizzabile su qualsiasi superficie incluso il vetro ... Leggi su wired (Di lunedì 21 settembre 2020) (Foto:ufficializza anche per l’Italia ilMx Anywhere 3 pensato per la portabilità e in perfetta sintonia con i tempi moderni dove lo smart-working caratterizza una larga fetta del mondo. Grazie ai suoi pulsanti programmabili può infatti consentire un controllo rapido e preciso di svariate funzioni di programmi come Zoom e altri software dicosì da controllare al volo microfoni e inquadrature. Mx Anywhere 3 trae dal fratello maggiore Mx Master 3 buona parte delle fondamenta hardware votandosi a un uso prettamente in mobilità grazie a una struttura leggera e versatile. Non può mancare la caratteristica rotellina in acciaio MagSpeed per uno scrolling preciso e il sistema di tracking lo rende utilizzabile su qualsiasi superficie incluso il vetro ...

