Halo Infinite rinviato una vera 'manna dal cielo' per 343 Industries (Di lunedì 21 settembre 2020) Come sappiamo ormai tutti 343 Industries ha deciso di rinviare l'uscita di Halo Infinite che doveva arrivare in concomitanza con Xbox Series X. Ora però veniamo a sapere da uno sviluppatore, che il rinvio è stata una sorta di "manna dal cielo" visto che ora "il gioco è magnifico".Qilin, uno sviluppatore anonimo dello studio che pubblica aggiornamenti regolari di Halo Infinite su Twitter, ha confermato che "nuove funzionalità" sono state aggiunte al gioco da quando è stato mostrato l'ultima volta all'inizio di quest'anno, stuzzicando che il ritorno di Master Chief "sta per cambiare tutto quanto"."Stiamo decisamente prendendo il nostro tempo per perfezionare tutto ora che abbiamo rinviato il gioco", ha spiegato su ...

