Grande Fratello, Tommaso Zorzi ancora con febbre alta: la decisione (Di lunedì 21 settembre 2020) ancora problemi per Tommaso Zorzi. Il concorrente del Grande Fratello ha ancora la febbre alta e non dovrebbe più rientrare in casa Non c’è pace per Tommaso Zorzi. Il concorrente del Grande Fratello ha ancora la febbre alta e questo ha preoccupato fin da subito la redazione. Così, dopo l’ingresso nella casa più spiata dagli … Leggi su viagginews (Di lunedì 21 settembre 2020)problemi per. Il concorrente delhalae non dovrebbe più rientrare in casa Non c’è pace per. Il concorrente delhalae questo ha preoccupato fin da subito la redazione. Così, dopo l’ingresso nella casa più spiata dagli …

