Furto pistola a Gdf in seggio a Foggia

FOGGIA - Un militare della Guardia di Finanza in servizio al seggio elettorale Parisi-De Santis di Foggia ha subito il furto della pistola di ordinanza la scorsa notte, mentre era di vigilanza al segg ...

