Fausto Leali espulso dal GF Vip per le sue frasi razziste (Di lunedì 21 settembre 2020) Fausto Leali al GF Vip (US Endemol Shine) Il televoto tra Massimiliano Morra e Fausto Leali è stato annullato prima di comunicarne l'esito. E il GF ci ha insegnato che decisioni di questo tipo sono sintomatiche di provvedimenti disciplinari da prendere nel corso della diretta immediatamente successiva all'annullamento. Molto probabile, dunque, che questa sera nel corso della terza puntata del GF VIP (Canale 5, 21.30) a farne le spese potrebbe essere Fausto Leali. "Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Fausto Leali e Massimiliano Morra è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente. Nella puntata di oggi, lunedì 21 settembre, di "Grande Fratello Vip" ...

GrandeFratello : Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Fausto Leali e Massimiliano Morra è stato annullato a causa di un pr… - trash_italiano : PUPO CHE DIFENDE FAUSTO LEALI CHIEDENDO AL #GFVIP DI ESSERE CLEMENTE. IO MARIA STO PER USCIRE TE LO DICO. - HuffPostItalia : Non si può far finta di niente se Fausto Leali dice 'negro' in Tv - Francesca2084 : RT @peularis: 'I razzisti nel mondo non sono neanche così tanti, il problema è l'ignoranza' Mario Balotelli che asfalta Fausto Leali in p… - giorgia_payne : RT @peularis: 'I razzisti nel mondo non sono neanche così tanti, il problema è l'ignoranza' Mario Balotelli che asfalta Fausto Leali in p… -