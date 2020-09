Emmy Awards 2020 | tutti i vincitori

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 21 settembre 2020) The Watchman - Regina King Sono tre i titoli che hanno sbancato nella 72° edizione degli: la serie drammatica Succession con sette premi, quella comica Schitt’s Creek con nove e la miniserie Watchmen, prima serie tratta da un fumetto a trionfare, che ha portato a casa addirittura undici vittorie. Bene anche The Mandalorian (sette premi) e The Marvelous Mrs Maisel (quattro), mentre a spiccare veramente sono HBO e Netflix, che guadagnano rispettivamente trenta e ventuno; Disney+ si accontenta di otto. Rai 4 ha trasmesso la premiazione nel corso della notte e il conduttore Jimmy Kimmel si è collegato con i nominati delle varie categorie, in una cerimonia che il Coronavirus ha reso diversa da tutte le altre andate in onda finora, tanto che i premi sono ironicamente stati rinominati ...