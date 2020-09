Emmy Awards 2020 | così Zendaya entra nella storia

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 21 settembre 2020) Doveva essere l’anno di Jennifer Aniston o, almeno, era quello che credevano i bookmakers, convinti che a vincere l’Emmy Awards per la Miglior Attrice di una serie drammatica sarebbe stata la storica Rachel di Friends o, al massimo, la Olivia Colman di The Crown. Invece, in barba alle aspettative, il premio finisce nelle mani dell’attrice più giovane mai premiata nella storia degli Emmy: Zendaya, l’ex reginetta Disney che convince la Television Academy grazie alla sua interpretazione di una ragazza affetta da dipendenze in Euphoria, la serie di HBO già confermata per una seconda stagione. Zendaya, che ha compiuto 24 anni poche settimane fa, batte il record finora detenuto da Jodie Comer, che nel 2019 aveva accettato il riconoscimento a 26 anni. https://www.youtube.com/watch?v=ze7rqVSGYV8