Elezioni Comunali 2020, exit poll: centrodestra in vantaggio, per il M5S si profila un’altra batosta (Di lunedì 21 settembre 2020) Alle Elezioni Comunali 2020, i candidati di centrodestra sono avanti su quelli di centrosinistra secondo il primo exit poll di Opinio Italia per la Rai. Stando al sondaggio per i candidati del Movimento 5 stelle si profila l’ennesima batosta a livello amministrativo: nessuno dei candidati sindaci pentastellati se la giocherebbe al ballottaggio, di vittorie al primo turno neanche a parlarne. Andando nel dettaglio della città più grandi in cui si vota, a Bolzano il candidato di centrodestra Roberto Zanin è al 33-37% dei consensi contro il 29-33% del sindaco uscente di centrosinistra Renzo Caramaschi. A Venezia il candidato di centrodestra, il sindaco uscente Luigi Brugnaro, potrebbe essere ... Leggi su blogo (Di lunedì 21 settembre 2020) Alle, i candidati disono avanti su quelli di centrosinistra secondo il primodi Opinio Italia per la Rai. Stando al sondaggio per i candidati del Movimento 5 stelle sil’ennesimaa livello amministrativo: nessuno dei candidati sindaci pentastellati se la giocherebbe al ballottaggio, di vittorie al primo turno neanche a parlarne. Andando nel dettaglio della città più grandi in cui si vota, a Bolzano il candidato diRoberto Zanin è al 33-37% dei consensi contro il 29-33% del sindaco uscente di centrosinistra Renzo Caramaschi. A Venezia il candidato di, il sindaco uscente Luigi Brugnaro, potrebbe essere ...

