Diserzioni ai seggi elettorali dovute al Covid-19

(Di lunedì 21 settembre 2020) Nella giornata di ieri, un totale di 1.820 elettori in quarantena hanno potuto votare grazie ad agenti accorsi nelle loro case, così come l’ex Capo del governo, Silvio Berlusconi, colpito dal virus ma dimesso dall’ospedale pochi giorni fa. A Roma l’ospedale Spallanzani, in prima linea nella cura contro il virus, ha allestito uno elettorale. Ieri, sabato 19 settembre, alla vigilia delle elezioni, la paura ha raggiunto scrutatori e presidenti di, che hanno disertato massicciamente iin tutto il Paese, sostituiti all’ultimo minuto da impiegati comunali, polizia, vigili del fuoco e studenti. La città di Milano, ha lanciato ieri, sabato, sui social network un SOS, attraverso il quale ha sostituito 178 presidenti e 1.600 scrutatori. A Roma il Comune ...

Diretta elezioni 2020: referendum, regionali e comunali, ultime notizie e aggiornamenti. Sileri rassicura: "Covid? Nessun rischio nei seggi, voto sicuro" Il viceministro Pierpaolo Sileri è tornato a p ...