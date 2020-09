Devil May Cry 5 Special Edition non arriverà su PC e parte il review bombing su Steam (Di lunedì 21 settembre 2020) Devil May Cry 5 Special Edition non uscirà su PC, ha confermato Capcom, scatenando il review bombing su Steam.Durante l'evento PlayStation 5 di Sony, Capcom ha svelato Devil May Cry 5 Special Edition, che include Vergil come personaggio giocabile, così come la modalità Legendary Dark Knight, la modalità Turbo e il supporto al ray-tracing.Si scopre che questa edizione Speciale è pensata solo per PS5 e Xbox Series X e non arriverà su PC.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 21 settembre 2020)May Cry 5non uscirà su PC, ha confermato Capcom, scatenando ilsu.Durante l'evento PlayStation 5 di Sony, Capcom ha svelatoMay Cry 5, che include Vergil come personaggio giocabile, così come la modalità Legendary Dark Knight, la modalità Turbo e il supporto al ray-tracing.Si scopre che questa edizionee è pensata solo per PS5 e Xbox Series X e non arriverà su PC.Leggi altro...

