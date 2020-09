Caso Ream, Chiara Appendino condannata a sei mesi (Di lunedì 21 settembre 2020) per falso in atto pubblico e abuso d’ufficio. La sindaca di Torino è stata condannata a sei mesi per il Caso Ream. L’accusa a carico della prima cittadina è di L’accusa è di abuso d’ufficio e falso in atto pubblico. Processo Ream, Chiara Appendino condannato a sei mesi Con l’accusa di di abuso d’ufficio e falso in atto pubblico, la sindaca di Torino è stata condannata a sei mesi. Il rito abbreviato Con un post social condiviso dalla sindaca e riportato dall’Ansa, Chiara Appendino aveva comunicato la decisione di richiedere il rito abbreviato anche nell’interesse della stessa città di ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 21 settembre 2020) per falso in atto pubblico e abuso d’ufficio. La sindaca di Torino è stataa seiper il. L’accusa a carico della prima cittadina è di L’accusa è di abuso d’ufficio e falso in atto pubblico. Processocondannato a seiCon l’accusa di di abuso d’ufficio e falso in atto pubblico, la sindaca di Torino è stataa sei. Il rito abbreviato Con un post social condiviso dalla sindaca e riportato dall’Ansa,aveva comunicato la decisione di richiedere il rito abbreviato anche nell’interesse della stessa città di ...

chedisagio : ?????? La sindaca di Torino, @c_appendino è stata condannata a sei mesi per il caso Ream. - chedisagio : La sindaca di Torino, @c_appendino si è autosospesa dal @Mov5Stelle , dopo la condanna a sei mesi per il caso Ream. - gitokko : RT @AndFranchini: Torino, caso Ream: #Appendino condannata a 6 mesi per falso in atto pubblico. 'Continuerò come sindaca' - La Repubblica h… - elena1962mar1 : RT @ElisabettaPic13: FLASH Torino, #Appendino condannata a sei mesi per caso Ream e ora? dimissioni, giusto? - patriziagatto3 : RT @Gianmar26145917: Caso Ream, #Appendino condannata a sei mesi di carcere. “Ma continuerò a governare #Torino” No dimissioni? Ma non bas… -