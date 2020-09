Balotelli e il futuro | “Se sto giocando in una squadra? Tra poco…”

(Di lunedì 21 settembre 2020) “Se stoin una? Tra poco…”. Lascia tutti sulle spine Mario, intervenuto su Canale 5 durante la puntata del Grande Fratello VIP, reality che vede la partecipazione del fratello Enock. L’attaccante ex Inter e Milan è in procinto di lasciare il Brescia, con cui ha disputato una stagione piuttosto negativa. Al momento sono diverse le squadre interessate a Super Mario, tra cui il Genoa e il Maiorca.

L'attaccante ospite su Canale 5 ha parlato del suo futuro: "Se ho una squadra? Tra poco...". In attesa di trovare una squadra (si parla di Genoa nelle ultime ore), Mario Balotelli questa sera è stato ...Calciomercato, nuova chance per Mario Balotelli in Serie A: oggi Raiola incontra il Genoa, anche due club spagnoli su di lui Ore fondamentali per il futuro di Mario Balotelli. L’attaccante è alla rice ...