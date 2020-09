Ascolti Tv, “I Soliti ignoti” supera “Live Non è la D’Urso” (Di lunedì 21 settembre 2020) Il programma di Canale 5 continua il suo trend negativo Ad aggiudicarsi la serata, in termini d’ascolto, di domenica 20 settembre è la trasmissione di Rai Uno, “I Soliti Ignoti”. Lo show, condotto da Amadeus, con l’appuntamento “Speciale Vip”, ha ottenuto 3.365.000 spettatori pari al 16.4% di share surclassando la concorrenza. Su Canale 5 continua il trend negativo degli ultimi mesi di “Live – Non è la D’Urso” che ha conquistato 1.807.000 spettatori pari al 13.2% di share. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha catturato l’attenzione di 1.173.000 spettatori (5.2%) e NCIS New Orleans di 1.086.000 spettatori (5%). Su Italia 1 il film “La Mummia” ha registrato 1.238.000 spettatori con il 6.3% di share. Su Rai3 PresaDiretta ha raccolto ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 21 settembre 2020) Il programma di Canale 5 continua il suo trend negativo Ad aggiudicarsi la serata, in termini d’ascolto, di domenica 20 settembre è la trasmissione di Rai Uno, “IIgnoti”. Lo show, condotto da Amadeus, con l’appuntamento “Speciale Vip”, ha ottenuto 3.365.000 spettatori pari al 16.4% di share surclassando la concorrenza. Su Canale 5 continua il trend negativo degli ultimi mesi di “Live – Non è la D’Urso” che ha conquistato 1.807.000 spettatori pari al 13.2% di share. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha catturato l’attenzione di 1.173.000 spettatori (5.2%) e NCIS New Orleans di 1.086.000 spettatori (5%). Su Italia 1 il film “La Mummia” ha registrato 1.238.000 spettatori con il 6.3% di share. Su Rai3 PresaDiretta ha raccolto ...

