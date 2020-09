Uomini e Donne, Giorgio Manetti sbotta contro Gemma Galgani e il suo lifting: “Fa la diva” (Di domenica 20 settembre 2020) Giorgio Manetti torna a tuonare contro Gemma Galgani Nell’ultimo numero del magazine Nuovo Tv al momento in edicola è contenuta una lunga intervista a Giorgio Manetti. L’ex cavaliere del parterre senior di Uomini e Donne ha parlato molto d sé stesso e dei suoi progetti futuri. Ma non è finita qui, infatti il giornalista del periodico ha chiesto al gabbiano fiorentino un parere sulla sua ex fiamma Gemma Galgani. Ricordiamo che quest’ultima ha luglio ha deciso di ricorrere alla chirurgia plastica facendosi fare un lifting al viso. A tal proposito l’uomo ha detto: “Vuole appassionare le massaie, però fa la diva…In questo modo ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 20 settembre 2020)torna a tuonareNell’ultimo numero del magazine Nuovo Tv al momento in edicola è contenuta una lunga intervista a. L’ex cavaliere del parterre senior diha parlato molto d sé stesso e dei suoi progetti futuri. Ma non è finita qui, infatti il giornalista del periodico ha chiesto al gabbiano fiorentino un parere sulla sua ex fiamma. Ricordiamo che quest’ultima ha luglio ha deciso di ricorrere alla chirurgia plastica facendosi fare unal viso. A tal proposito l’uomo ha detto: “Vuole appassionare le massaie, però fa la diva…In questo modo ...

matteosalvinimi : Il governo ha spalancato le celle per mandare a casa centinaia di criminali con la scusa del covid, ma non ha imped… - matteosalvinimi : Solidarietà a donne e uomini in divisa che da troppo tempo chiedono di poter utilizzare il taser, sperimentato con… - elenabonetti : Ci lascia a 87 anni Ruth Bader Ginsburg. È una perdita per tutti noi, lo è per il suo straordinario Paese, per le d… - GiuseppinaFlau2 : RT @rubio_chef: Quando le donne lotteranno per gli uomini come se fossero le loro migliori amiche e gli uomini per le donne come se fossero… - Mafara72 : RT @aboubakar_soum: Nei giorni scorsi abbiamo visitato il cimitero di #Lampedusa dove riposano bambini, donne e uomini senza identità. Ques… -