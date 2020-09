Traffico Roma del 20-09-2020 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 20 settembre 2020) Luceverdebuona domenica e buongiorno da Simona Cerchiara possibili difficoltà di circolazione tra la via Casilina e via di Torpignattara è Completamente cambiata la circolazione all’altezza di piazza della Marranella tratti di strada chiusi e sensi unici di marcia prestare pertanto attenzione per quanto riguarda i mezzi di trasporto la termini-centocelle transita comunque in questa zona mentre le linee bus seguono altri percorsi a Centocelle chiusa via dei Platani per asfalto dissestato chiuso un breve tratto vicino al viale Togliatti alle 10 sul Sud Italia cerimonia per l’anniversario della Breccia di Porta Pia possibili temporanea chiusura alin via Petroselli per cui vicino a Piazza Venezia prestare attenzione ai divieti di sosta e fermata possibili chiusure di via dei Cerchi e Piazza Bocca della ...