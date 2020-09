Se Rosalinda Celentano incanta con Tinna Hoffman e dice addio a Samuel Peron

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 20 settembre 2020) Tra le migliori esibizioni della puntata di Ballando con le stelle 2020 in onda il 19 settembre 2020 non si può di certo non annoverare quella che ha visto protagoniste. Una coppia nata per caso. Una scelta forzata vista la positività al covid 19 dima una coppia che ha regalato qualcosa di diverso. Quandohanno iniziato a ballare ci siamo tutti dimenticati che in pista in quel momento ci fossero due donne perchè la nostra attenzione si è concentrata sulla danza. Quattro occhi, quelli di, che non passano di certo inosservati. Ma non sono occhi di ghiaccio. Sono occhi capaci di conquistare lo sguardo attento ...