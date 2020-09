Schede timbrate nel cassetto, sostituito presidente (Di domenica 20 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoProcida (Na) – Per irregolarità riscontrate dai Carabinieri della compagnia di Ischia nel seggio elettorale di via Flavio Gola a Procida, in sindaco Dino Ambrosino ha provveduto alla sostituzione del presidente e del segretario del seggio. Sono state trovate infatti, in un cassetto del seggio al termine delle operazioni di preparazione al voto, delle Schede elettorali timbrate. Segnalata l’anomalia alle autorità, tutti i membri del seggio sono stati sentiti in caserma ed in tardata serata è arrivata la decisione di sostituire presidente e segretario. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 20 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoProcida (Na) – Per irregolarità riscontrate dai Carabinieri della compagnia di Ischia nel seggio elettorale di via Flavio Gola a Procida, in sindaco Dino Ambrosino ha provveduto alla sostituzione dele del segretario del seggio. Sono state trovate infatti, in undel seggio al termine delle operazioni di preparazione al voto, delleelettorali. Segnalata l’anomalia alle autorità, tutti i membri del seggio sono stati sentiti in caserma ed in tardata serata è arrivata la decisione di sostituiree segretario. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Per presidenti e scrutatori è stato un sabato duro, passato a timbrare le schede per referendum e regionali, allestire il seggio, fare i conti con le misure anti-Covid e il timore che il voto possa di ...

