Sassuolo Cagliari 0-0 LIVE: subito una chance per Caputo, ottimo Cragno (Di domenica 20 settembre 2020) Al Mapei Stadium, la 1ª giornata di Serie A 2020/21 tra Sassuolo e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al “Mapei Stadium”, Sassuolo e Cagliari si affrontano nel match valido per la 1ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Sassuolo Cagliari 0-0 MOVIOLA 50′ Occasione Nandez – Ci prova l’ex Boca con una conclusione improvvisa, respinge Consigli. 48′ Occasione Caputo – Ottima uscita bassa di Cragno che chiude lo specchio a Caputo, pronto a colpire da pochi passi. 45’+2 Occasione Simeone – Ancora un colpo di testa del Cholito, stavolta su gran cross di Faragò dalla destra, e ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 settembre 2020) Al Mapei Stadium, la 1ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl “Mapei Stadium”,si affrontano nel match valido per la 1ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 50′ Occasione Nandez – Ci prova l’ex Boca con una conclusione improvvisa, respinge Consigli. 48′ Occasione– Ottima uscita bassa diche chiude lo specchio a, pronto a colpire da pochi passi. 45’+2 Occasione Simeone – Ancora un colpo di testa del Cholito, stavolta su gran cross di Faragò dalla destra, e ...

OptaPaolo : 17 - Il Sassuolo ha effettuato 17 conclusioni nel primo tempo contro il Cagliari: i neroverdi non hanno mai tentato… - DiMarzio : #SerieA | #ParmaNapoli e #SassuoloCagliari a porte aperte Allo stadio saranno presenti 1000 persone - SassuoloUS : #Calciomercato ?? Ufficiale il ritorno di Filippo #Romagna in neroverde! Al Cagliari ceduto Alessandro Tripaldelli.… - soccerscanner : Lay the draw Alert - Sassuolo V Cagliari - HMNF86 : #ShowDoEsporte Desfalques do Sassuolo: Filipo Romagna e Federico Peluso. Desfalques do Cagliari: Alberto Cerri, Ga… -