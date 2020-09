Recuperato cadavere nell' Adda | potrebbe essere la 15enne annegata

(Di domenica 20 settembre 2020) Rosa Scognamiglio Il cavere è stato rinvenuto questa mattina da due pescatori.trattarsi di Hafsa Duod, lanel fiumelo scorso 1° settembrerispondere al nome di Hasfa Duod, lalo scorso 1° settembre, il corpo senza vita rinvenuto da due pescatori all'alba di domenica 20 settembre in località San Pietro a Berbenno, in provincia di Sondrio. Ilè già statodai vigili del fuoco ed ora sono in corso gli accertamenti utili ad appurare l'identità della vittima. ''Qui c'è un corpo che galleggia'' La segnalazione alle autorità è giunta attorno alle ore ...

