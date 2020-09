Qualificazioni Roland Garros 2020: programma e orari di lunedì 21 settembre (Di domenica 20 settembre 2020) Il programma e gli orari di lunedì 21 settembre, per quanto riguarda le Qualificazioni del Roland Garros maschile 2020. La prima giornata del primo turno della fase preliminare impegnerà ben cinque italiani, ovvero Paolo Lorenzi, Alessandro Giannessi, Gian Marco Moroni, Lorenzo Giustino e Roberto Marcora. Di seguito l’ordine di gioco. CAMPO 14 dalle ore 10.00 – (6) Kudla vs Couacaud a seguire – A. Muller vs Trungelliti a seguire – (11) Soeda vs (WC) Mpetshi Perricard a seguire – (WC) Lamasine vs Ramanathan CAMPO 7 dalle ore 10.00 – (WC) Roumane vs Blanch a seguire (15) Jung vs Watanuki a seguire – (WC) Jacquet vs Cressy a seguire – Kolar vs Bonzi CAMPO 2 dalle ore 10.00 – (12) Polmans vs Kamke a ... Leggi su sportface (Di domenica 20 settembre 2020) Ile glidi lunedì 21, per quanto riguarda ledelmaschile. La prima giornata del primo turno della fase preliminare impegnerà ben cinque italiani, ovvero Paolo Lorenzi, Alessandro Giannessi, Gian Marco Moroni, Lorenzo Giustino e Roberto Marcora. Di seguito l’ordine di gioco. CAMPO 14 dalle ore 10.00 – (6) Kudla vs Couacaud a seguire – A. Muller vs Trungelliti a seguire – (11) Soeda vs (WC) Mpetshi Perricard a seguire – (WC) Lamasine vs Ramanathan CAMPO 7 dalle ore 10.00 – (WC) Roumane vs Blanch a seguire (15) Jung vs Watanuki a seguire – (WC) Jacquet vs Cressy a seguire – Kolar vs Bonzi CAMPO 2 dalle ore 10.00 – (12) Polmans vs Kamke a ...

sportli26181512 : Marca: 15 positivi nelle qualificazioni del Roland Garros?: Secondo quanto riferito da 'Marca', potrebbero essere 1… - AlessandroDinoi : Subito due ex semifinalisti a confronto: #Cecchinato e Gulbis. Not so bad #RolandGarros - zazoomblog : Tabellone qualificazioni Roland Garros maschile 2020: otto azzurri al via - #Tabellone #qualificazioni #Roland - sportface2016 : Tabellone qualificazioni #RolandGarros maschile 2020: otto azzurri al via - zazoomblog : Qualificazioni Roland Garros 2020 in tv: date orari canale e diretta streaming - #Qualificazioni #Roland #Garros… -