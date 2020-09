Per difendere il collega un carabiniere spara e uccide un ladro (Di domenica 20 settembre 2020) Sabato notte di sangue nel quartiere romano dell'Eur, in via Paolo Di Dono: un ladro d'appartamento è stato ucciso da un carabiniere che ha sparato per difendere un collega, che il ladro aveva ferito ... Leggi su globalist (Di domenica 20 settembre 2020) Sabato notte di sangue nel quartiere romano dell'Eur, in via Paolo Di Dono: und'appartamento è stato ucciso da unche hato perun, che ilaveva ferito ...

Ultime Notizie dalla rete : Per difendere Carabiniere spara e uccide un ladro per difendere un collega ferito AGI - Agenzia Italia Aggrediti a Padova per bacio gay, ferito l’amico che li difende. In sei li prendono a calci e pugni

Due giovani, Marlon Landolfo e Mattias Zouta, sono stati aggrediti a calci e pugni e insultati a Padova per essersi dati un bacio mentre percorrevano, mano nella mano, il centro della città: un amico ...

Chiesa c’è e spacca la partita. Futuro da decifrare, ma Iachini ci punta al 100%

Federico sta vivendo un’altra estate in bilico per il mercato, ma è concentrato sulla Fiorentina. Gioca largo nel 3-5-2, la sua giocata decide il match Un cambio di passo come quello che ha portato al ...

Coldiretti Lazio: “Segnali incoraggianti per la ripresa degli agriturismi”

“C’è ancora molto da lavorare per riuscire a far fronte all’ingente perdita che l’emergenza sanitaria ha causato al settore, rimasto fermo per oltre due mesi –spiega Cristina Scappaticci, già responsa ...

