“Non sei una bimba, non buttarla in caciara”. Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli al vetriolo contro Alessandra Mussolini: cosa è successo (Di domenica 20 settembre 2020) Si prospettava fuoco e fuoco c’è stato. Un piccolo battibecco, per fortuna non sfociato in una lite, tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli nella prima puntata di Ballando con le stelle. Dopo l’esibizione, al momento della votazione, Selvaggia Lucarelli si è infatti rivolta ad Alessandra Mussolini dicendole: “Sei un personaggio che non ho ancora inquadrato e il modo in cui sei vestita stasera offusca ancora di più la mia visione di te … cosa sei venuta a fare a Ballando?”. Allora la Mussolini ha detto: “A ballare e a divertirmi!” ha tagliato corto Alessandra, ma ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 20 settembre 2020) Si prospettava fuoco e fuoco c’è stato. Un piccolo battibecco, per fortuna non sfociato in una lite, tranella prima puntata dicon le. Dopo l’esibizione, al momento della votazione,si è infatti rivolta addicendole: “Sei un personaggio che non ho ancora inquadrato e il modo in cui sei vestita stasera offusca ancora di più la mia visione di te …sei venuta a fare a?”. Allora laha detto: “A ballare e a divertirmi!” ha tagliato corto, ma ...

