Lorenzo Insigne dopo Parma-Napoli: "Dobbiamo essere più cattivi, io in primis"

Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Parma. "Prime 350 partite col Napoli? Sono contento ma in primis sono contento per la vittoria, partendo alla prima con una vittoria ci dà stimoli importanti, è solo l'inizio e dobbiamo continuare a crescere e lavorare, anche oggi abbiamo fatto una grande gara ma potevamo fare di più, cercheremo in settimana di mettere a posto gli errori fatti. Cosa mettere a posto? essere più cattivi, io in primis, quando facciamo qualche ripartenza e sotto porta. Nel primo tempo abbiamo fatto tanti cross e c'era solo Dries in area e dobbiamo riempirla, nel secondo tempo l'abbiamo fatto di più, siamo stati più concreti ed abbiamo vinto la ..."

