Khedira è un problema per la Juve. La rescissione può costare 6 milioni (Di domenica 20 settembre 2020) Khedira chiede 6 milioni per la rescissione, la Juve ad oggi ferma a 2 Sami Khedira è alla ricerca di un nuovo club, dato che … L'articolo Khedira è un problema per la Juve. La rescissione può costare 6 milioni proviene da ForzAzzurri.net.

77Gobbo : @LeonettiFrank @PeppeMur84 Società vergognosa Paratici da mandare via subito, nn si punta mai sui giovani il proble… - metalblanco1991 : RT @marco_rogerio_: @kravotz Il problema è l'ultima frase. Pogba Vidal, Khedira Matuidi... E mi fermo - nicola_sl93 : @FrancescoD28 @juventusfc Il problema è che in italia lo vinci con il caxxo lo scudetto (scarsa competitività e fam… - FinoAllaFine___ : @LadiesAndGente Il problema non è sostenere lo stipendio di CR7, ma piuttosto i soldi che abbiamo regalato e contin… - marco_rogerio_ : @kravotz Il problema è l'ultima frase. Pogba Vidal, Khedira Matuidi... E mi fermo -

Khedira spara alto al calciomercato Juventus, distanza coi bianconeri sulle cifre per l’addio Uscito dalle gerarchie tecnice della Juventus, Sami Khedira è in cerca di un nuovo club. Nei mesi scorsi s ...

Juventus-Sampdoria, la prima di mister Pirlo: la conferenza

"Stiamo aspettando tutti il centravanti titolare, il mercato è lungo, ci sono problemi per qualsiasi squadra, ma siamo sereni e contenti dei calciatori che abbiamo a disposizione. Speriamo arrivi, ma ...

LIVE TJ - PIRLO: "Aspettiamo tutti il centravanti, ma non

Alla vigilia del debutto in campionato contro la Sampdoria, il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, risponde alle domande dei cronisti in conferenza stampa. Tuttojuve.com riprende integralmente e in ...

