Higuain scaricato? Pirlo prova a negare | Non l' abbiamo mandato via noi

L'addio di Gonzalo Higuain alla Juventus dopo 3 anni di gol e successi ha generato qualche polemica, per le modalità con cui è arrivato.

La strategia della Juventus è stata chiara: disfarsi dell’ormai “vecchio” Higuain e puntare su un nuovo centravanti. Eppure in questa strategia qualcosa stona. Già, perché la Juventus ha ristretto la ...

Suarez-Barça, si va verso il muro contro muro: la posizione della Juve

Su Suarez è noto l'interessamento della Juve, con Pirlo che lo ha designato - insieme a Edin Dzeko - a sostituto ideale di Gonzalo Higuain (anch'esso scaricato dai bianconeri), ma il Barcellona da que ...

Mercato: braccio di ferro tra Napoli e Milik, l'Atalanta prende Lammers. Muriqi alla Lazio

ROMA - Il Napoli scarica Arek Milik. Il polacco, assente ieri nell'amichevole vinta contro il Pescara, non partirà nemmeno per il Portogallo dove domenica gli azzurri sfideranno lo Sporting a Lisbona.

