Fiorentina | Commisso | “Chiesa? Con l’offerta giusta andrà via”

(Di domenica 20 settembre 2020) “Castrovilli resterà sicuramente, Chiesa l’abbiamo tenuto lo scorso anno, quest’anno se arriva l’offertaandrà via. Abbiamo ricevuto offerte dall’estero, ma al momento non voglio dire altro“. Parola del presidente della, Rocco, ospite di 90° minuto su Rai 2. Poi sulla scelta di confermare Iachini: “Ho deciso così perché ha fatto bene – ha proseguito-. E’ arrivato in un periodo difficile ed ha fatto benissimo. Quando uno fa bene deve essere riconfermato, io la penso così. Ha la mia fiducia ma sa anche che dobbiamo fare meglio dello scorso anno. Abbiamo rinforzato la squadra e credo che possiamo fare bene“, ha sottolineato il numero uno viola.

acffiorentina : ?? | DI NUOVO INSIEME Rocco Commisso con i viola al Centro Sportivo 'Davide Astori' #ForzaViola ?? #Fiorentina - acffiorentina : ROCCO | ?? La mattinata di Rocco Commisso al Centro Sportivo ?? #ForzaViola ?? #Fiorentina - carlolaudisa : Su #Chiesa #Milan e #Fiorentina giocano a carte coperte. Ma tutti aspettano lo sbarco di #Commisso - Pirichello : RT @MilanNewsit: Di Marzio: 'Apertura di Commisso su Chiesa. La Fiorentina vuole un pagamento garantito e senza contropartite' https://t.co… - raspa90 : RT @Fiorentinanews: #Commisso: 'C'è urgente bisogno di modernizzare gli stadi in Italia. Ieri ero al #Franchi e mi è caduto vicino un pezzo… -

Il nuovo emendamento aiuterà non solo il mio club ma anche tutti gli altri, la Fiorentina al riguardo è stata in prima linea - ha aggiunto Commisso - Bisogna intervenire su stadi che hanno 100 anni ...Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato a 90’ Minuto: STAGIONE - “Iachini si è meritato la conferma perché ha fatto bene. Arrivato in periodo mo ...Il mercato del Milan non è finito, e guarda a Firenze: Milenkovic e Chiesa sono i due obiettivi dichiarati per alzare l’asticella di una squadra con una buona base di partenza, ma che dopo anni deve r ...