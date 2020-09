Escursionista inciampa | batte la testa su una pietra e muore sul sentiero davanti agli amici

(Di domenica 20 settembre 2020) Escursione fatale a , in località Rio Sacro, sui monti Sibillini nelle Marche. Un uomo si trovava in compagnia di trequando èto, ha battuto lacontro unaed è morto. Sul ...

