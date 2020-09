Elezioni, Silvio Berlusconi ha votato in quarantena dalla residenza di Arcore (Di domenica 20 settembre 2020) Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi ha votato per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. Come da protocollo per chi è in quarantena a causa del Covid-19, il... Leggi su ilmattino (Di domenica 20 settembre 2020) Il leader di Forza Italia,haper il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. Come da protocollo per chi è ina causa del Covid-19, il...

Aggiornamento alle 19 Primo dato parziale sull’affluenza per il referendum alle ore 19: ha votato il 28,9% degli aventi diritto. Lo ha reso noto il Viminale precisando che il dato riguarda 1.491 comun ...

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi ha votato per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. Come da protocollo per chi è in quarantena a causa del Covid-19, il Cavaliere ha vo ...

