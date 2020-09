Elezioni 2020 e referendum | i dati dell’affluenza in Campania

Adnkronos : Elezioni, Sileri: 'Non ci sono rischi sanitari, andate a votare' - MediasetTgcom24 : Elezioni Usa 2020: Biden in vantaggio con il 51%, Trump al 43% #usa - repubblica : Usa, addio a Ruth Bader Ginsburg, giudice icona liberal della Corte Suprema. Ultime volontà: 'Sostituitemi dopo le… - Ten13106688 : RT @repubblica: Elezioni regionali 2020 e referendum, alle 23 l'affluenza è vicina al 40 per cento. Conte: 'Buon voto a tutti' [aggiornamen… - MirianaColucci : Elezioni Lenzuonali 2020. #ElezioniRegionali2020 -

Alle 23.00 l’affluenza registrata dall’ufficio elettorale è di 34,06% per le Regionali 2020, mentre per il referendum siamo al 36,55%. Domenica e lunedì il voto per i pugliesi per le elezioni del nuov ...Firenze – Alle 19,49 l’affluenza per il voto regionale in Toscana è stata del 38,1% . Con Firenze (41,29%), Prato (40,81%) e Pisa (39,29%) ai primi posti. Leggermente più bassa l’adesione al voto per ...2' di lettura Senigallia 20/09/2020 - Prima giornata di affluenza al voto nelle Marche, in crescita, rispetto alla media nazionale. Nelle Marche però, oltre al referendum, si vota anche per eleggere i ...