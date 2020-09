Creative Arts Emmys 2020: Rick e Morty, Maya Rudolph e Eddy Murphy tra i vincitori (Di domenica 20 settembre 2020) Si sono conclusi questa notte i Creative Arts Emmys 2020 tra record di vittorie, prime volte e annunci errati: ecco tutti i vincitori dell'evento. La notte di sabato ha portato alla conclusione i Creative Arts Emmys 2020, i premi assegnati durante la settimana in attesa della cerimonia di questa notte (Primetime Emmy Awards), durante la quale verranno annunciati i vincitori delle categorie principali, incluse la Miglior Serie Drammatica e la Miglior Serie Comedy dell'anno. A proposito, qui potete leggere le nostre previsioni sugli Emmy 2020 che saranno assegnati tra qualche ora. Nel frattempo, vediamo cosa è successo durante l'edizione virtuale dei Creative trasmessa su FXX, che ... Leggi su movieplayer (Di domenica 20 settembre 2020) Si sono conclusi questa notte itra record di vittorie, prime volte e annunci errati: ecco tutti idell'evento. La notte di sabato ha portato alla conclusione i, i premi assegnati durante la settimana in attesa della cerimonia di questa notte (Primetime Emmy Awards), durante la quale verranno annunciati idelle categorie principali, incluse la Miglior Serie Drammatica e la Miglior Serie Comedy dell'anno. A proposito, qui potete leggere le nostre previsioni sugli Emmyche saranno assegnati tra qualche ora. Nel frattempo, vediamo cosa è successo durante l'edizione virtuale deitrasmessa su FXX, che ...

Elybu91 : @quasiamelia Stanotte ci son stati i creative arts emmy, che premiano le categorie più tecniche e altre categorie c… - GioelePaglia : Creative Arts Emmy: tra i vincitori Maya Rudolph e 'I perché di Forky' - badtasteit : Creative Arts #Emmy: tra i vincitori Maya Rudolph e 'I perché di Forky' - telesimo : Creative Arts #EmmyAwards- L'importante riconoscimento per il miglior cast è andato a #Succession per i drama, e a… - dituttounpop : #CreativeArtsEmmy #Succession e #SchittsCreek vincono per i cast -