Concluso Pordenonelegge 2020 Il bilancio

(Di domenica 20 settembre 2020) È saldamente positivo ildella 21^ edizione della Festa del libro con gli autori, che ha onorato i suoi 141 eventi in presenza, portandoli in Italia e nel mondo grazie alla PNLEGGETV. “Cura” la parola chiave di questa edizione coraggiosa ma insieme rispettosa delle norme di sicurezza., ovvero un “vaccino contro la paura”: a poche ore dalla sua conclusione la Festa del Libro con gli Autori registra, in questa edizione decisamente coraggiosa e “speciale”, l’affetto e l’entusiasmo del pubblico. Quello in presenza, e insieme i tantissimi videospettatori – centinaia di migliaia, secondo i primi conteggi – che, da mercoledì 16 fino a domenica 20 settembre, hanno seguito gli incontri di questa edizione. Lo ...

Inevitabile calo delle presenze in città, ma le attività commerciali beneficiano della festa. E c’è chi inventa nuove proposte Una città in festa, pure in epoca Covid, anche se naturalmente a Pordenon ..."Volevo raccontare l'uomo del confine perché quello è il luogo poroso in cui ci si mescola. Il confine va pensato come luogo multiculturale non come un muro". Così Federica Manzon, scrittrice, vincitr ...l’iniziativa Pordenone è la città dei libri: ora ancora di più con la “Panchina della lettura”, un’iniziativa nata dal Servizio foreste della Regione che ha così voluto recuperare gli alberi abbattuti ...