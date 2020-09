Trapani, è caos in casa granata. Le accuse di Pellino: “Giocatori ‘sindacalisti’ ostacolano allenamenti” (Di sabato 19 settembre 2020) Disordine e confusione in casa Trapani.A poco più di una settimana dall’inizio del campionato di Serie C, il Trapani, avversario della Ternana nel Girone C, è alle prese con guai serissimi: i dipendenti club granata, che non hanno ancora ricevuto nemmeno uno degli stipendi arretrati, non si sono presentati all'allenamento in segno di protesta e i calciatori sono rimasti fuori dai cancelli del ‘Provinciale’.Serie C, Trapani sempre più nella bufera: dipendenti senza stipendi, la richiesta a Di Donato e la lettera dell’AIC…Una situazione tanto tesa quanto preoccupante che ha indispettito e non poco l'imprenditore romano, Gianluca Pellino - nuovo patron del Trapani -, che intervenuto ai microfoni di 'GR ... Leggi su mediagol (Di sabato 19 settembre 2020) Disordine e confusione in.A poco più di una settimana dall’inizio del campionato di Serie C, il, avversario della Ternana nel Girone C, è alle prese con guai serissimi: i dipendenti club, che non hanno ancora ricevuto nemmeno uno degli stipendi arretrati, non si sono presentati all'allenamento in segno di protesta e i calciatori sono rimasti fuori dai cancelli del ‘Provinciale’.Serie C,sempre più nella bufera: dipendenti senza stipendi, la richiesta a Di Donato e la lettera dell’AIC…Una situazione tanto tesa quanto preoccupante che ha indispettito e non poco l'imprenditore romano, Gianluca- nuovo patron del-, che intervenuto ai microfoni di 'GR ...

È caos totale a Trapani. Allenatore – Daniele Di Donato – ad interim e direttore sportivo – Sandro Porchia – che ha chiesto la risoluzione del contratto a causa della poca chiarezza societaria. Dai pr ...

