Sparatoria in una festa a Rochester, due giovani vittime e 14 feriti (Di sabato 19 settembre 2020) Almeno due persone morte e altre 14 sono rimaste ferite in una Sparatoria avvenuta a Rochester, New York, . Lo riferiscono alcuni media americani. In base alle prime informazioni, un uomo armato ha ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 19 settembre 2020) Almeno due persone morte e altre 14 sono rimaste ferite in unaavvenuta a, New York, . Lo riferiscono alcuni media americani. In base alle prime informazioni, un uomo armato ha ...

CretellaRoberta : Usa: sparatoria in una festa, 2 morti e 14 feriti: Le vittime sono due giovani, una ragazza e un ragazzo, tra i 18… - EEvienia : RT @ilpost: C’è stata una sparatoria a Rochester, nello stato di New York: due persone sono morte e almeno 14 sono state ferite https://t.c… - Agenzia_Ansa : #Sparatoria durante una festa a #Rochester #NewYork 2 morti e 14 feriti #Usa #States #StatiUniti #ANSA - soru64 : RT @ilpost: C’è stata una sparatoria a Rochester, nello stato di New York: due persone sono morte e almeno 14 sono state ferite https://t.c… - fisco24_info : Usa: sparatoria in una festa, 2 morti e 14 feriti: Le vittime sono due giovani, una ragazza e un ragazzo, tra i 18… -