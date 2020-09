Sparatoria di massa a Rochester. Due morti. Feriti in strada

(Di sabato 19 settembre 2020) New York, 19 settembre 2020 - Sono 13 le persone coinvolte in unadi, città sul lago Ontario nello stato di New York. Due le persone morte finora accertate. Secondo le ...

Ultime Notizie dalla rete : Sparatoria massa

Venerdì sera di sangue nello stato di New York, dove si è verificata una sparatoria di massa a Rochester nella quale, secondo fonti di polizia, sono rimaste colpite almeno 16 persone. Numerose le vittime.