"Una sperimentazione per le prossime aperture". Così il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, definisce la decisione di aprire da domani tutti gli Stadi di A a un massimo di mille spettatori. "Al fine di non fare disparità tra le squadre e come sperimentazione in vista delle prossime aperture – sottolinea Spadafora, commentando con soddisfazione la … L'articolo Spadafora: «Stadi per 1000 tifosi? Sarà test per prossime aperture» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ultime Notizie dalla rete : Spadafora Stadi Stadi aperti ai tifosi, Spadafora dà il via libera parziale tra le polemiche. Bonaccini agita il governo Corriere della Sera Riaprono stadi, via libera governo: mille ingressi in serie A

Roma, 19 set. (askanews) - Riaprono gli stadi, via libera del governo a mille ingressi in serie A. A quanto si apprende infatti dalla videoconferenza convocata dal ministro per gli Affari regionali Fr ...

Pubblico negli stadi, Marsilio: "Non sono d'accordo con il Governo"

"Ho espresso la mia posizione nella videoconferenza appena conclusa con il Governo, ma poiché non mi è stato possibile replicare alla decisione finale e alle conclusioni dei Ministri Boccia, Speranza ...

Calcio. Via libera del Governo: 1000 persone allo stadio, ma solo in Serie A

Sono ore a dir poco frenetiche all'interno del mondo sportivo, in particolar modo calcistico. Dal Governo è arrivato infatti l'ok per aprire le porte a 1000 persone ai soli impianti di Serie A. La dec ...

