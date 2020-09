Solo in 200 per la messa pontificale di San Matteo (Di sabato 19 settembre 2020) Salerno si sta preparando a vivere il giorno dedicato al Santo Patrono al tempo del Coronavirus. Una giornata che nessuno avrebbe mai immaginato. Eppure quest’anno il 21 settembre sarà il primo senza processione. Al tal proposito l’Arcidiocesi di Salerno – Campagna – Acerno, in occasione, proprio della festività di San Matteo, e a seguito della perdurante situazione di emergenza dovuta alla pandemia, che ha colpito non Solo la nostra città, ma tutta l’Italia, comunica le ultime variazione al programma delle celebrazioni religiose. Dalla Diocesi infatti, fanno sapere che la messa pontificale verrà celebrata alle ore 11, in modo da permettere altre celebrazioni precedenti e tutte ad orari distanziati: ore 6.30; 8.00; 9.30; 20.30. L’accesso alla ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 19 settembre 2020) Salerno si sta preparando a vivere il giorno dedicato al Santo Patrono al tempo del Coronavirus. Una giornata che nessuno avrebbe mai immaginato. Eppure quest’anno il 21 settembre sarà il primo senza processione. Al tal proposito l’Arcidiocesi di Salerno – Campagna – Acerno, in occasione, proprio della festività di San, e a seguito della perdurante situazione di emergenza dovuta alla pandemia, che ha colpito nonla nostra città, ma tutta l’Italia, comunica le ultime variazione al programma delle celebrazioni religiose. Dalla Diocesi infatti, fanno sapere che laverrà celebrata alle ore 11, in modo da permettere altre celebrazioni precedenti e tutte ad orari distanziati: ore 6.30; 8.00; 9.30; 20.30. L’accesso alla ...

