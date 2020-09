Scuola, prima settimana: 18 classi a casa. Quasi metà dei positivi è all'asilo (Di sabato 19 settembre 2020) Milano, 19 settembre 2020 - Altre cinque classi sono state messe in quarantena ieri dall'Ats Metropolitana, dopo sette nuove segnalazioni di studenti positivi al coronavirus tra il Milanese e il ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 19 settembre 2020) Milano, 19 settembre 2020 - Altre cinquesono state messe in quarantena ieri dall'Ats Metropolitana, dopo sette nuove segnalazioni di studential coronavirus tra il Milanese e il ...

RobertoBurioni : Non sono una mamma, ma tutte le mattine prima di uscire, con il termometro auricolare, misuro la temperatura di mia… - MediasetTgcom24 : Prima settimana di scuola, decine di stop lezioni per Covid in tutta Italia #scuola - Inter : ?? | SCUOLA Con la prima campanella si aprono le porte del Suning Youth Centre: nasce Inter College, la scuola freq… - adoreyouxhazza : buongiorno io oggi vado a scuola solo per tre ore visto che manca il prof dell’ultima ora ci fanno uscire prima e p… - pinkdor74 : RT @RosellaLara19: Se anche il Prof Galli ora al #tg4 sostiene che non potrà più succedere una seconda ondata letale come la prima, pur ma… -