Reazione a Catena 19 settembre 2020 | i Tre alla Seconda video

(Di sabato 19 settembre 2020) Ildell’Ultimadidi stasera, 19. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto rimanere campioni i Tre. Avevano partecipato al gioco già nel 2017, ma adesso ci riprovano…e per questo hanno deciso di chiamarsi “”. I Tre– Marco, Francesco e Tommaso, i Fratelli Bartoloni -, al loro diciannovesimo tentativo non sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima, che stasera, dopo qualche dimezzamento, valeva 4375 euro. Il loro montepremi totale resta così a circa 167.500 euro. Il gioco finale ...

Atrebor78 : @VolpeReal Identica. Anche a Reazione a catena. Penoso: che senso ha??? - italiaserait : Reazione a Catena, puntata 19 settembre 2020: ecco chi ha vinto e la parola vincente - TessaTrisRose : Mi sono quasi dimenticata di reazione a catena oggi, sono proprio una brutta persona - IlTorvoOculista : @LaraElle28 ?? ... Gazzè fa le promo con Reazione a catena - ElicrinaMacrina : @marcoliorni @RaiUno prego gentile. è sempre una bella trasmissione #ItaliaSi ora Reazione a catena -

Ultime Notizie dalla rete : Reazione Catena

Italia Si, Marco Liorni lancia Reazione a catena con una battuta: “Programma che vi consiglio” Anche oggi, 19 settembre, come sabato scorso, Marco Liorni ha chiuso la puntata di Italia Si dando la lin ...Durante la puntata Giorgio Panariello ha volto raccontare con un tweet le condizioni in cui lavorano in questo periodo da emergenza Covid i truccatori e i parrucchieri dello staff della trasmissione.Finirà tra circa una settimana l’edizione di quest’anno di Reazione a catena, condotta da Marco Liorni, sul quale ha rotto il silenzio il collega Mauro Coruzzi (Platinette), suo opinionista a Italia S ...