Prende a calci gli specchietti delle auto, 'ho litigato con mia moglie e mi sento solo' (Di sabato 19 settembre 2020) Senza alcun motivo, ha preso a calci gli specchietti di tre diversi veicoli in corso Perrone. Fermato dalla polizia e incalzato dalle domande degli agenti, l'uomo ha riferito di essersi sfogato con le ... Leggi su genovatoday (Di sabato 19 settembre 2020) Senza alcun motivo, ha preso aglidi tre diversi veicoli in corso Perrone. Fermato dalla polizia e incalzato dalle domande degli agenti, l'uomo ha riferito di essersi sfogato con le ...

El_Presid3nt : @Jo66227725 @DanielGDiNiro @PoliticaPerJedi Quindi se io mi prendo un calcio nel sedere al giorno e un altro se ne… - FarodiRoma : Giovane ubriaco in bus di linea prende a calci e pugni, vola anche un computer - genovatoday : Prende a calci gli specchietti delle auto, «ho litigato con mia moglie e mi sento solo» - LiguriaNotizie : Litiga con la moglie e prende a calci specchietti auto in sosta - giannettimarco : RT @romatoday: roma Prende un uomo a calci e pugni poi lo spinge nel Tevere: 38enne in manette per tentato omicidio -