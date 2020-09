Poliziotto aggredito e picchiato in pieno centro a Milano: finisce in ospedale (Di sabato 19 settembre 2020) Un Poliziotto in ospedale e un marocchino 43enne arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. È il bilancio di un intervento della questura avvenuto nel pomeriggio di venerdì in piazza ... Leggi su milanotoday (Di sabato 19 settembre 2020) Unine un marocchino 43enne arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. È il bilancio di un intervento della questura avvenuto nel pomeriggio di venerdì in piazza ...

StefanoCervo : Poliziotto aggredito e picchiato in pieno centro a Milano: finisce in ospedale - marcellomorron1 : Poliziotto aggredito e picchiato in pieno centro a Milano: finisce in ospedale - Yogaolic : #Milano Poliziotto aggredito e picchiato in pieno centro a Milano: finisce in ospedale - InFoDifesa : #Poliziotto aggredito e picchiato in pieno centro a #Milano: finisce in ospedale - - baritoday : Ennesimo episodio violento nel carcere di Bari: detenuto lancia oggetti contro dottoressa e agente di Polizia Penit… -

Ultime Notizie dalla rete : Poliziotto aggredito Milano, poliziotto aggredito in piazza Castello finisce in ospedale: arrestato 43enne Fanpage.it Milano, poliziotto aggredito in piazza Castello finisce in ospedale: arrestato 43enne

Un poliziotto in servizio a Milano in piazza Castello è stato aggredito e ferito nella giornata di ieri, venerdì 18 settembre. L'autore dell'aggressione, un 43enne di nazionalità marocchina, è stato i ...

Poliziotto aggredito e picchiato in pieno centro a Milano: finisce in ospedale

Un poliziotto in ospedale e un marocchino 43enne arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. È il bilancio di un intervento della questura avvenuto nel pomeriggio di venerdì in piazza Cas ...

Aggredisce agenti a morsi e pedate

Ha aggredito gli agenti che lo hanno fermato per un controllo, la notte scorsa in piazza San Lorenzo, cercando di morderli e colpendone uno in testa con una ginocchiata. Per questo un 27enne è stato a ...

Un poliziotto in servizio a Milano in piazza Castello è stato aggredito e ferito nella giornata di ieri, venerdì 18 settembre. L'autore dell'aggressione, un 43enne di nazionalità marocchina, è stato i ...Un poliziotto in ospedale e un marocchino 43enne arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. È il bilancio di un intervento della questura avvenuto nel pomeriggio di venerdì in piazza Cas ...Ha aggredito gli agenti che lo hanno fermato per un controllo, la notte scorsa in piazza San Lorenzo, cercando di morderli e colpendone uno in testa con una ginocchiata. Per questo un 27enne è stato a ...