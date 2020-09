Pirlo: “Higuain non è stato mandato via da noi. Decisione di comune accordo” (Di sabato 19 settembre 2020) Nella conferenza stampa alla vigilia del debutto in A sulla panchina della Juventus, Andrea Pirlo ha toccato anche l’argomento Higuain. Qualche settimana fa il fratello del Pipita, Nicolas, dichiarò a Tuttosport che il rapporto con il club era stato interrotto unilateralmente dai bianconeri. Pirlo sembra rispondergli. Di certo rettifica. “Higuain non è stato mandato via da noi, ci aveva comunicato la sua voglia di andar via dall’Europa e di comune accordo abbiamo trovato la soluzione migliore”. L'articolo Pirlo: “Higuain non è stato mandato via da noi. Decisione di comune accordo” ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 19 settembre 2020) Nella conferenza stampa alla vigilia del debutto in A sulla panchina della Juventus, Andreaha toccato anche l’argomento Higuain. Qualche settimana fa il fratello del Pipita, Nicolas, dichiarò a Tuttosport che il rapporto con il club erainterrotto unilateralmente dai bianconeri.sembra rispondergli. Di certo rettifica. “Higuain non èvia da noi, ci aveva comunicato la sua voglia di andar via dall’Europa e diaccordo abbiamo trovato la soluzione migliore”. L'articolo: “Higuain non èvia da noi.diaccordo” ilNapolista.

juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «Higuain ci aveva comunicato la sua volontà di cambiare campionato, abbiamo trovato un'intesa di… - romeoagresti : #Pirlo: '#Higuain? Ci aveva manifestato la voglia di andare via e, quindi, di comune accordo abbiamo trovato un'int… - chj1897com : #Pirlo pre #JuveSamp: 'Difficile che #Suarez possa essere il centravanti della Juve. Ho le idee molto chiare, sono… - Domenico1oo777 : RT @juventusfans: 'Separazione con Higuain è nata da ambo le parti. Lui ci ha comunicato di voler cambiare campionato, di comune accordo ab… - ChuchoCastroP : RT @GiovaAlbanese: #Pirlo ?? 'Con #Higuain abbiamo trovato un'intesa di comune accordo in fretta, anche perché voleva andare in un campionat… -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo “Higuain Napoli, la Supercoppa è tua | Battuta la Juve dopo rigori infiniti, è festa grande... Il Mattino